Domenica 17 Dicembre: grande giornata per l’Orlandina Calcio

Domenica 17 dicembre, l’A.S.D. Orlandina Calcio si prepara a celebrare un momento di grande rilevanza. La giornata sarà dedicata alla presentazione ufficiale della nuova maglia e della dirigenza del club, ora guidato dall’On. Massimo Romagnoli, figura di spicco già nota per aver contribuito al successo passato che ha portato l’Orlandina Calcio fino alla Serie D.

Inoltre, un illustre ospite onorerà l’evento con la sua presenza. Si tratta del Campione del Mondo, Simone Barone, che con la sua carriera ha raggiunto traguardi di prestigio.

Un altro aspetto significativo di questa giornata è la presentazione della Scuola Calcio Sociale di Capo d’Orlando, una collaborazione tra l’Orlandina Calcio e l’ASD Tartarughino. Attiva da settembre, questa iniziativa ha già attratto oltre 100 giovani iscritti. La scuola promuove valori fondamentali come la solidarietà, l’inclusione e il rispetto, accogliendo con entusiasmo anche i bambini con disabilità.

L’evento rappresenta un’opportunità straordinaria per conoscere da vicino l’impegno della società nel promuovere l’educazione dei giovani attraverso lo sport.

Non mancate all’appuntamento, che si terrà Domenica 17 dicembre 2023, alle ore 10:00, presso il CineTeatro Rosso di San Secondo, Via Andrea Doria, 112A, Capo d’Orlando, ME.

