Progetto “Franchetti” vince premio regionale di rigenerazione

Il quartiere Brancaccio si distingue ancora una volta con il progetto vincitore del premio regionale “Macroscuola – Uno spettacolo di rigenerazione urbana”, organizzato dai Giovani imprenditori dell’Ance. La classe II sezione Es dell’Istituto “Sauro-Franchetti” di Palermo ha ottenuto il riconoscimento per il progetto “Riqualificazione delle aree attorno alla scuola Franchetti e collegamento dei plessi scolastici”. Questo progetto, che mira alla valorizzazione di spazi pubblici con un approccio artistico e sociale, è stato selezionato dalla giuria per la sua originalità e alta qualità tecnica.

La giuria, composta da figure di spicco come Marco Colombrita (presidente dei Giovani imprenditori di Ance Sicilia) e Fabio Corvo (presidente della Consulta regionale degli Ordini degli ingegneri), ha lodato il lavoro degli studenti, che sono riusciti a integrare soluzioni innovative in un piano di recupero urbano. La competizione ha visto la partecipazione di altre classi con progetti altrettanto validi, come quello della II D del “Franchetti” e delle classi del plesso “Garibaldi” di Enna, ma il distacco di un solo punto ha decretato il successo della scuola palermitana.

Il progetto vincitore propone la creazione di spazi verdi attorno alla scuola, rendendoli fruibili sia per gli studenti che per i cittadini. Elementi come panchine a forma di pianoforte, campetti da calcio e scacchi per gli anziani sono stati integrati per richiamare l’identità musicale della scuola. Un “Labirinto del sapere” arricchito da QR code per esplorare opere d’arte rappresenta l’elemento simbolico di un progetto che va oltre la semplice riqualificazione.

Il prossimo 27 maggio, i vincitori parteciperanno alla finale nazionale a Roma, dove concorreranno per il titolo più ambito.

