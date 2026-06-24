Caldo in aumento, nel weekend temperature vicine ai 40 gradi
L’Italia si prepara ad affrontare una nuova fase di caldo intenso che, secondo le analisi meteorologiche, potrebbe protrarsi ancora per diversi giorni. Le temperature elevate continuano a interessare in particolare il Centro-Nord e le zone interne della Sardegna, dove i valori massimi raggiungono frequentemente i 37-38 gradi. Condizioni leggermente più favorevoli si registrano invece al Sud e in Sicilia grazie alla presenza di deboli correnti nord-orientali, pur con locali picchi nelle aree interne.
Secondo il meteorologo Luca Lombroso, l’attuale situazione è legata al passaggio di una massa d’aria tropicale trasformata proveniente dall’Africa, che mantiene caratteristiche particolarmente calde e secche. Tuttavia, gli scenari previsionali indicano la possibile evoluzione verso l’arrivo di una massa d’aria continentale tropicale, fenomeno più raro e associato alle estati eccezionalmente calde del 2003, 2017 e 2022.
Per la giornata di mercoledì sono previsti cieli prevalentemente sereni con lo sviluppo di temporali pomeridiani nelle aree alpine, prealpine e lungo alcuni settori appenninici. Le temperature si manterranno elevate, con valori compresi tra 33 e 35 gradi al Nord e punte di 36-38 gradi tra Centro Italia e Sardegna. Al Sud e in Sicilia le massime oscilleranno generalmente tra 30 e 34 gradi.
Tra giovedì e venerdì il caldo è atteso in ulteriore intensificazione, con valori fino a 39 gradi in diverse aree del Centro-Nord. I fenomeni temporaleschi resteranno limitati ai rilievi, senza effetti significativi sulle pianure.
Il fine settimana tra il 27 e il 28 giugno potrebbe rappresentare il momento più critico dell’ondata di calore. Le temperature massime potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi in città come Bologna, Firenze e Roma, mentre le minime notturne rimarranno elevate, favorendo diffuse “notti tropicali”. I modelli indicano un possibile cambiamento all’inizio di luglio, ma permane incertezza sulla durata effettiva dell’episodio caldo. – Fonte Meteored Italia.
👁 Articolo letto 171 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.