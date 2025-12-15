Giunta regionale, Schifani prepara il rimpasto dopo la Finanziaria

La definizione della manovra finanziaria regionale rappresenta il primo passaggio della sequenza delineata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in vista di una riorganizzazione dell’esecutivo. Il governatore ha indicato come obiettivo immediato l’approvazione della Finanziaria entro le festività natalizie, rinviando a una fase successiva la revisione della composizione della giunta.

Nel corso di incontri riservati avvenuti nel fine settimana, Schifani ha chiarito di non poter protrarre oltre la gestione ad interim degli assessorati alla Funzione pubblica e al Lavoro, assunti dopo la revoca delle deleghe agli esponenti dell’area cuffariana. «Non posso tenere troppo a lungo i due assessorati ad interim. Devo assegnarli per senso di responsabilità», avrebbe spiegato ai suoi interlocutori, illustrando una tempistica che prevede interventi non limitati ai soli incarichi vacanti.

Il rimpasto annunciato, secondo quanto filtra, dovrebbe assumere una dimensione più ampia, pur senza determinare un cambiamento radicale dell’attuale assetto dell’esecutivo. Sullo sfondo restano le sollecitazioni provenienti dagli alleati, in particolare dall’Mpa, e da alcune correnti interne a Forza Italia, che spingono per una ridefinizione delle deleghe e degli equilibri politici.

La decisione finale, tuttavia, non è attesa prima della metà di gennaio. Il 13 è infatti fissata l’udienza preliminare davanti al Gup sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’assessore al Turismo Elvira Amata, indagata per corruzione. È considerato probabile che il presidente attenda l’esito di questo passaggio giudiziario prima di procedere. Appare invece escluso un rientro in giunta di esponenti della Democrazia cristiana.

👁 Articolo letto 251 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.