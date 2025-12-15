Operazione “Safe Zone”, ordinanza cautelare per 38 indagati a Catania

È scattata a Catania l’operazione denominata “Safe Zone”, coordinata dalla Procura della Repubblica etnea, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 38 soggetti stranieri di diverse nazionalità. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale, nell’ambito di un procedimento penale che ipotizza, a vario titolo, i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione.

L’ordinanza è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” della Questura di Catania. Le attività operative hanno visto l’impiego di oltre 250 appartenenti alla Polizia di Stato, mobilitati per garantire la simultanea esecuzione dei provvedimenti restrittivi sul territorio interessato dall’operazione.

Secondo quanto riferito dalla Procura, i destinatari delle misure cautelari sono ritenuti “gravemente indiziati” dei reati contestati, sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini. L’intervento si inserisce in un più ampio contesto di azioni investigative finalizzate al contrasto di fenomeni criminali connessi allo spaccio di droga e ai reati predatori.

L’attività è stata condotta sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria catanese, che ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza “in carcere” a carico degli indagati. Le operazioni si sono svolte con il coinvolgimento di più reparti della Polizia di Stato, impegnati nell’attuazione delle misure cautelari previste dal provvedimento del Gip.

