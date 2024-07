La Regione Siciliana finanzia il 400° Festino di Santa Rosalia a Palermo

Il Comune di Palermo riceve il supporto della Regione Siciliana per l’organizzazione del 400° Festino di Santa Rosalia. Su iniziativa del presidente Renato Schifani, l’assessorato regionale del Turismo ha stanziato 400 mila euro, mentre l’assessorato alle Attività produttive ha contribuito con quasi 100 mila euro per co-finanziare l’evento.

Schifani ha dichiarato: «In quest’anno così speciale il mio governo ha voluto dimostrare il proprio impegno e un sostegno concreto per questa straordinaria celebrazione, che incarna la fede e l’unità della nostra comunità. Abbiamo destinato significative risorse finanziarie per garantire che sia un evento indimenticabile, ricco di iniziative culturali, religiose e artistiche. Vogliamo onorare degnamente la nostra Santa Patrona, che rappresenta un simbolo di speranza e protezione per tutti noi, soprattutto nei momenti di difficoltà. Speriamo che questi giorni di festa portino gioia, speranza e un rinnovato spirito di comunità a tutti».

Il Festino di Santa Rosalia, una delle più importanti manifestazioni religiose e culturali della città, celebra la patrona di Palermo, Santa Rosalia, riconosciuta per il suo intervento miracoloso durante la peste del 1624. La celebrazione annuale attira migliaia di fedeli e turisti, che partecipano alle numerose attività organizzate per l’occasione, tra cui processioni, spettacoli musicali e rappresentazioni teatrali.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare, segnando il 400° anniversario della festa. La collaborazione tra la Regione e il Comune di Palermo è vista come un segno di impegno comune per valorizzare il patrimonio culturale e religioso della città. Le risorse stanziate permetteranno di realizzare un programma ricco e variegato, capace di attrarre un vasto pubblico e promuovere l’immagine di Palermo a livello nazionale e internazionale.

L’assessore regionale del Turismo ha sottolineato l’importanza di sostenere eventi di questo calibro, che non solo rafforzano l’identità locale ma contribuiscono anche allo sviluppo economico del territorio attraverso il turismo.

Il contributo della Regione Siciliana rappresenta quindi un investimento strategico per il futuro della città, garantendo la continuità di tradizioni secolari e promuovendo l’inclusione e la partecipazione di tutta la comunità.

