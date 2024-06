Commerciante arrestato a Falcone per usura, persecuzioni e droga

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Falcone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un commerciante 57enne del luogo, accusato di usura, atti persecutori e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, guidata dal Procuratore Capo Angelo Vittorio Cavallo.

L’indagine ha avuto origine dalla denuncia della vittima, ormai esasperata dai continui soprusi. La relazione tra l’indagato e la vittima si era deteriorata dopo che il commerciante, avendo prestato denaro, ne aveva richiesto la restituzione con tassi di interesse usurari variabili dal 20% al 100%, fino a raddoppiare l’importo prestato.

L’impossibilità della vittima di onorare il debito ha condotto a una situazione di precarietà economica, aggravata dagli atti persecutori del commerciante, che includevano minacce e il controllo dei movimenti della vittima tramite complici, retribuiti con sostanze stupefacenti, e dispositivi GPS installati abusivamente sull’auto della vittima.

Le indagini, condotte con precisione dai Carabinieri di Falcone e coordinate dalla Procura di Patti, hanno raccolto molteplici elementi di prova che hanno consentito al Pubblico Ministero di richiedere e ottenere la misura cautelare in carcere dal Giudice per le indagini preliminari.

Questo provvedimento riflette il costante impegno delle forze dell’ordine e della Procura di Patti nel contrastare reati gravi come l’usura e gli atti persecutori. Si ribadisce l’importanza della denuncia come strumento essenziale per combattere efficacemente tali reati, supportati dalla normativa vigente.

