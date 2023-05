Incidente a Lascari: giovane 29enne di Santa Teresa Riva muore sul colpo

Tragedia nella notte a Lascari, in provincia di Palermo, dove un giovane di 29 anni, Andrea Finocchio, ha perso la vita in un terribile incidente stradale.

Il 29enne, originario di Santa Teresa di Riva, era passeggero di una Toyota Yaris guidata da un suo coetaneo, quando l’auto è uscita fuori strada mentre percorreva la strada provinciale nei pressi di Lascari. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha impattato contro le recinzioni di alcune abitazioni, finendo la sua corsa dopo diversi impatti violenti e aver sfondato un muro, all’interno del terreno di una casa. Andrea Finocchio ha riportato ferite gravissime ed è morto sul colpo, nonostante l’intervento del 118.

Il conducente dell’auto, anche lui di Santa Teresa di Riva, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Giglio di Cefalù. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Cefalù, che stanno eseguendo i rilievi e le indagini del caso.

Il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, esprime il suo dolore per la tragica notizia che ha colpito la comunità. “La nostra comunità, ancora una volta, si trova inerme di fronte a una tragedia inaspettata. Andrea era un ragazzo semplice, pieno di vita, sempre affettuoso e cordiale con tutti e con quell’instancabile sorriso stampato sul volto”, ha detto il sindaco.

Il giovane era conosciuto e apprezzato non solo nella sua comunità, ma in tutto il comprensorio. Appassionato di rally e amante della vita, Andrea ha regalato a chi lo ha incontrato la gioia di un ragazzo pieno di vitalità e affetto. “Grazie per tutto quello che ci hai donato, la nostra comunità ti abbraccia tenendo vivo il ricordo di uno dei suoi figli migliori”, ha aggiunto Lo Giudice.

Il sindaco ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza ai familiari di Andrea per questa immane tragedia per la quale nessuna parola può essere di conforto. La comunità di Santa Teresa di Riva piange la perdita di un giovane talentuoso e pieno di vita.

