Liberty Lines accoglie a Trapani la nuova nave ibrida “Cristina M”

La società Liberty Lines ha annunciato l’arrivo della sua seconda nave ibrida veloce, Cristina M, nel porto di Trapani. La nave, partita dalla cittadina spagnola di Vigo sei giorni prima, ha percorso 1.800 miglia per raggiungere l’Italia. Dopo aver completato con successo tutte le prove a mare, Cristina M è stata consegnata all’armatore e subito trasferita per l’impiego sulle tratte estive operate da Liberty Lines.

Cristina M rappresenta una significativa innovazione nel settore marittimo. Come la sua nave gemella, Vittorio Morace, è in grado di navigare in modalità totalmente elettrica a una velocità di 10 nodi per circa 30 minuti in prossimità della costa. Successivamente, le batterie vengono ricaricate durante la navigazione in mare aperto grazie ai motori termici, che permettono di raggiungere velocità superiori ai 30 nodi.

Il trasferimento di Cristina M segue quello della nave gemella, Vittorio Morace, avvenuto solo 21 giorni prima. Entrambe le navi sono state costruite dal cantiere spagnolo Astilleros Armon, che ha ricevuto un ordine complessivo di nove unità ibride veloci da parte di Liberty Lines. L’obiettivo è di rinnovare una parte significativa della flotta entro l’estate del 2026.

Liberty Lines prevede di ricevere la terza unità ibrida veloce nelle prossime settimane, in attesa della documentazione finale che consentirà l’impiego delle nuove navi tra la Sicilia e le isole.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo