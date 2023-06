L’evento europeo che celebra la musica: la Festa della Musica a Gioiosa Marea

La Pro Loco di Gioiosa Marea APS organizza la 29° edizione della Festa della Musica, evento di carattere europeo che celebra la musica come linguaggio universale. Il 21 giugno, l’Arena Canapè sarà il palcoscenico di concerti e performance musicali, coinvolgendo artisti di ogni genere. L’obiettivo è promuovere la coesione sociale e valorizzare il talento degli artisti.

Gioiosa Marea si prepara per la 29° edizione della Festa della Musica, evento di carattere europeo organizzato dalla Pro Loco di Gioiosa Marea APS. Promosso dal Ministero della Cultura, UNPLI, SIAE, AIPFM e Rappresentanza Italiana Commissione Europea, l’evento si svolgerà il 21 giugno alle ore 21:30 presso l’Arena Canapè.

La Festa della Musica è un’occasione globale per celebrare il potere unificante della musica come linguaggio universale. Nata in Francia nel 1982, si è diffusa in tutto il mondo, coinvolgendo persone di ogni cultura e provenienza. Il 21 giugno, le strade di molte città si animeranno con concerti, spettacoli e performance musicali.

Questo evento unisce artisti di ogni genere e stile, trasformando la musica in un mezzo di incontro e condivisione. Oltre a promuovere la coesione sociale oltre le barriere culturali, linguistiche e sociali, la Festa della Musica offre una piattaforma per valorizzare il talento degli artisti e dei musicisti, consentendo loro di esibirsi davanti a un vasto pubblico.

Gioiosa Marea si prepara con grande entusiasmo a ospitare la Festa della Musica, un’opportunità per la comunità di vivere un’atmosfera festosa e di condivisione, celebrando la musica in tutte le sue forme. L’evento è un richiamo all’armonia e all’unione attraverso il potere universale della musica, dimostrando il suo ruolo nel creare connessioni tra le persone e nell’esprimere emozioni.

