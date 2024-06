Liste d’attesa, avviato un sportello d’assistenza sanitaria ai cittadini

Questa mattina, la Cisl Messina, in collaborazione con la Fnp Cisl Messina e Adiconsum, ha presentato un nuovo strumento per la tutela dei diritti dei cittadini. È stato infatti avviato uno sportello che fornirà supporto a cittadini, anziani e lavoratori nella richiesta di rimborsi per prestazioni sanitarie effettuate presso strutture private, resesi necessarie a causa delle lunghe liste d’attesa nel sistema sanitario pubblico. La presentazione si è tenuta presso la sede della Cisl di viale Europa 58, alla presenza di Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina, Giovanni Ammendolia, segretario generale della Fnp Cisl Messina, e Rossella Cannì, responsabile di Adiconsum Messina.

Giovanni Ammendolia ha dichiarato: «La Fnp ha avviato queste iniziative a livello nazionale e anche a Messina forniremo assistenza ai cittadini. Lo sportello sarà aperto tutti i giorni e fornirà supporto per inviare la richiesta nei confronti dell’Asp. Se non riceveremo risposta nei tempi previsti, attiveremo la procedura per il rimborso della spesa tramite Adiconsum». Antonino Alibrandi ha aggiunto: «Siamo fiduciosi che i manager delle aziende sanitarie messinesi riescano a fronteggiare questa emergenza. Noi vogliamo accompagnare i cittadini e stimolare una risoluzione del problema. Gli ospedali possono operare 24 ore su 24, e il nostro sportello è finalizzato a mantenere alta l’attenzione su questo tema».

Il nuovo sportello è operativo presso le sedi della Fnp Cisl Messina dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. È possibile anche contattare il servizio telefonicamente al numero 090-363577 o via email all’indirizzo pensionati.messina@cisl.it. Lo sportello rappresenta un’importante risorsa per chi necessita di assistenza per le prestazioni sanitarie in un contesto di difficoltà del sistema pubblico.

