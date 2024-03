Quishing: la nuova minaccia Online nei QR Code

Con l’avvento del Quishing, l’evoluzione del Phishing, la truffa online assume nuove sfumature, sfruttando i QR Code come strumento per il furto di dati personali. In Italia, compresa Messina, si diffonde il fenomeno delle email trabocchetto, mettendo in guardia gli utenti su questa minaccia emergente.

La polizia postale e delle comunicazioni segnala il Quishing come una variante del Phishing, sfruttando i codici a barre per ingannare le vittime. La rapidità di accesso e l’impedimento agli antivirus di rilevare le minacce rendono questa truffa particolarmente insidiosa.

L’uso comune dei QR Code, per accedere a servizi o informazioni, diventa un rischio, portando gli utenti su siti falsi creati dai cybercriminali per rubare dati personali e informazioni di pagamento.

