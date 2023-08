Paura a Messina: giovane disperso in mare nel tratto del Ringo

Giovane disperso in mare: le ricerche della Guardia Costiera.

Messina in apprensione per il cittadino straniero disperso in mare nella zona del Ringo. La Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca.

L’operazione di ricerca di un giovane disperso in mare ha impegnato la Guardia Costiera sin dal primo pomeriggio nella zona del noto tratto marittimo del Ringo. L’intervento ha visto la mobilitazione di mezzi quali una motovedetta, un gommone e un elicottero appartenenti alla Guardia Costiera, coadiuvati successivamente dai Vigili del Fuoco.

Il giovane, un cittadino ivoriano di 22 anni, si trovava in compagnia di amici sulla spiaggia quando è scomparso in mare. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti, tra bagnanti e curiosi attratti dalla sorvolante presenza dell’elicottero sopra le acque.

Il gruppo di amici, composto da tre giovani stranieri, ha riscontrato difficoltà nel rientrare a riva. La Guardia Costiera è stata impegnata nella ricerca del giovane disperso, affiancata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, mentre testimoni oculari hanno descritto il tragico episodio.

La Guardia Costiera ha esteso la zona di ricerca verso nord, fino alla località di Pace, e ha eseguito controlli accurati anche nella zona di Madonnina, nella speranza di trovare tracce del giovane. Le autorità continuano a coordinare le operazioni per assicurare il massimo impegno nelle ricerche.

Nella zona del Ringo a Messina è giunta una triste conclusione alla ricerca del giovane di 22 anni, scomparso nel pomeriggio. Il corpo senza vita è stato individuato dai sommozzatori dei carabinieri, a pochi metri dalla riva.

© Riproduzione riservata.