53enne lancia pietre ai passanti e minaccia l’autista di un autobus

Un uomo di 53 anni, originario di Siracusa, ha creato disordine e paura a Catania, aggredendo passanti e minacciando l’autista di un autobus. L’individuo, senza apparente motivo, ha iniziato a lanciare pietre contro le persone che si dirigevano al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania, in via Santa Sofia. La situazione ha rapidamente richiesto l’intervento della polizia.

La Sala Operativa della Questura di Catania ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti il comportamento pericoloso dell’uomo, il quale stava mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Sul luogo sono intervenuti prontamente i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti hanno localizzato e fermato il 53enne, che nel frattempo aveva provocato ulteriori disagi interrompendo il servizio di un autobus della linea FCE Catania-Adrano.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è riuscito a salire a bordo del mezzo pubblico con una pietra in mano, minacciando verbalmente l’autista. La situazione è degenerata rapidamente, richiedendo un’azione tempestiva da parte degli agenti. I poliziotti hanno fatto scendere l’uomo dal bus, evitando possibili escalation di violenza.

Il 53enne è stato condotto presso gli uffici della Polizia di Stato, dove è stato formalmente denunciato per interruzione di pubblico servizio. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare funzionamento dei servizi pubblici. Il caso evidenzia la necessità di misure preventive per affrontare comportamenti violenti e imprevedibili in contesti pubblici.

