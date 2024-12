Paziente si scaglia contro i sanitari al Papardo, intervengono i Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, un episodio di forte tensione si è verificato all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Papardo. Un paziente psichiatrico, giunto sul posto tramite ambulanza, ha improvvisamente perso il controllo, scagliandosi contro il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza. L’uomo, in preda a un evidente stato di agitazione, ha costretto gli operatori sanitari e le guardie giurate a un intervento immediato per cercare di contenerlo, in attesa di un supporto più adeguato.

La situazione è stata stabilizzata grazie alla presenza della Polizia, già operativa presso la struttura per garantire un presidio di sicurezza. L’uomo è stato infine sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso) per poter ricevere le cure necessarie. L’episodio ha richiesto anche l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto per riportare la calma e avviare le indagini preliminari necessarie.

L’incidente riporta l’attenzione sui problemi legati alla sicurezza del personale ospedaliero, un tema denunciato a più riprese dai sindacati. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo presso il pronto soccorso del Papardo, evidenziando la necessità di misure preventive per garantire l’incolumità di lavoratori e pazienti.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁