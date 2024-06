E-state a Messina 2024 con eventi sportivi, musicali e culturali

Presentato oggi a Palazzo Zanca il cartellone di eventi estivi “E-state a Messina 2024#unmaredidivertimento“, un’iniziativa del Comune di Messina per unire sport, musica, cultura e divertimento. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, gli assessori Massimo Finocchiaro, Enzo Caruso e Liana Cannata. Il sindaco Basile ha sottolineato l’importanza della delocalizzazione degli eventi per permettere al pubblico di fruire di vari spazi cittadini.

Gli eventi, circa 120, si terranno in diverse location: dallo stadio Franco Scoglio a piazza Duomo, villa Dante, Capo Peloro, Giardino Corallo e Horcynus Orca. “Non solo eventi ma anche sviluppo del brand ‘Città della Musica e degli Eventi’, creando una rete di iniziative che attraggono turismo e generano un indotto economico per Messina,” ha dichiarato Basile. Il programma mira a soddisfare tutte le fasce di età con eventi musicali, sportivi, culturali e tradizionali, come le celebrazioni dell’agosto messinese. “Un lavoro di squadra che coinvolge anche le nostre Partecipate per il successo delle manifestazioni,” ha concluso Basile.

L’assessore Finocchiaro ha spiegato che il cartellone è stato pensato per accontentare tutti i target, grazie a una macchina organizzativa efficiente e a un lavoro di squadra. Tra gli appuntamenti confermati, il concerto di Gigi D’Alessio il 31 agosto a Capo Peloro.

“Grandi artisti italiani arricchiranno le serate estive di emozioni e divertimento,” ha aggiunto Finocchiaro, sottolineando l’importanza della collaborazione con gli operatori economici locali.

L’assessore Caruso ha illustrato le iniziative tradizionali dell’Agosto Messinese, tra cui la Vara e i Giganti, la caccia al pescespada e lo sbarco di don Giovanni d’Austria, evento finanziato dal Ministero della Cultura. “Una programmazione anticipata in sinergia con l’assessore Minutoli per favorire il turismo incoming,” ha specificato Caruso.

Il cartellone si suddivide in otto sezioni corrispondenti ai diversi siti degli eventi. Allo stadio Franco Scoglio, si esibiranno Geolier, Ultimo, Zucchero, Negramaro, Sferaebbasta e Max Pezzali. Piazza Duomo ospiterà lo street event “Messina Cocktail Competition”, il “Volleyball World Beach Pro Tour Future Messina” e l’“RDS Summer Festival”. A Villa Dante si terranno il Basket 3VS3 FIP e le attività danzanti di “Un Ballo sotto le Stelle”. Capo Peloro vedrà la “Coppa Italia di Beach Soccer”, i concerti di Loredana Bertè e Alfa, e l’Holi Fest. Al Giardino Corallo sono previsti concerti, spettacoli teatrali, cabaret e la proiezione degli incontri del Campionato Europeo di calcio 2024. L’Indiegeno Festival farà tappa a Capo Peloro con Loredana Bertè e avrà otto appuntamenti dislocati in città. All’Horcynus Orca, dal 18 luglio all’8 agosto, si terrà la IV edizione del Festival di Cinematografia, Arte Contemporanea e Cultura.

