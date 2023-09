Miloro commissario straordinario al Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina

In un’importante mossa di stabilizzazione per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l’assessore regionale al Turismo e Spettacolo, Elvira Amata (nella foto), ha annunciato la nomina di Orazio Miloro come commissario straordinario. Questa decisione arriva a seguito della conclusione del mandato del Consiglio di Amministrazione, del quale Miloro era presidente, il 1° agosto scorso.

L’attuale struttura direttiva dell’ente si compone di tre figure: il presidente, designato dalla Regione, e due consiglieri nominati rispettivamente dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina.

Amata ha dichiarato: “Nel periodo di transizione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ho nominato commissario straordinario Orazio Miloro, insieme all’intero team di gestione e al sovrintendente Gianfranco Scoglio. Desidero riconoscere il loro merito nel gestire e risolvere le numerose sfide che hanno affrontato sin dall’inizio del loro incarico, stabilendo un solido percorso di risanamento economico-finanziario e di miglioramento amministrativo e strutturale.”

Amata ha anche espresso il suo impegno a sostenere la cultura e il teatro a Messina, affermando: “Il Teatro Vittorio Emanuele ha finalmente riconquistato il suo ruolo e la fiducia di un vasto pubblico. Continuerò a lavorare per la mia città e il teatro di Messina, utilizzando la cultura come strumento per la crescita economica della provincia.”

La decisione di nominare un commissario straordinario è stata presa per garantire la continuità delle attività dell’ente e per consentire al sindaco della Città Metropolitana di Messina di valutare le designazioni dei propri rappresentanti.

Nel frattempo, il Comune e la Città Metropolitana hanno aperto le candidature per i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, con scadenza il 30 settembre.

Inoltre, nell’ambito delle manifestazioni del Bellini International Context (BIC) 2023, l’assessore Amata parteciperà al debutto dello spettacolo “Confidenze alla luna” al Museo Regionale di Messina, prodotto dal Teatro Vittorio Emanuele. Altri appuntamenti del BIC includono la rappresentazione dell’opera “Norma” di Vincenzo Bellini al Teatro Vittorio Emanuele il 27 e 29 settembre, con accesso gratuito fino a esaurimento posti, previa prenotazione online.

© Riproduzione riservata.