L’ex cinquestelle Cancelleri accolto in Forza Italia

Dopo sei mesi di attività, Forza Italia fa il bilancio dell’azione svolta insieme al Governo regionale dell’Assemblea Regionale Siciliana. Al Teatro Politeama di Palermo, deputati, assessori regionali e parlamentari nazionali si sono riuniti per fare il punto della situazione.

La giornata si apre con un omaggio a Silvio Berlusconi e un video con immagini del leader che parla del valore del partito nel Paese. Sul palco, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, definisce la presenza a questo evento un segno di adesione al progetto politico di coalizione e di collaborazione tra il governo regionale e il governo della città.

Stefano Pellegrino, capogruppo degli azzurri, fa il punto sui lavori in corso in settori come la sanità, le attività produttive, l’agricoltura, il turismo e l’ambiente. Marcello Caruso, coordinatore regionale, sottolinea che Forza Italia è un partito aperto ai moderati e ai liberali, con un occhio di riguardo alle imprese e che intende offrire una casa ai sentimenti dei tanti che si sentono disagiati.

In questo raduno azzurro spunta anche l’ex viceministro M5s Giancarlo Cancelleri. Caruso commenta che il partito dovrebbe accogliere tutti coloro che vogliono offrire contributi importanti. L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo si dice soddisfatto del lavoro svolto finora, con il salvataggio di circa 10 mila lavoratori del polo petrolchimico di Siracusa e la firma dell’accordo di programma per Termini Imerese.

In prima fila ad applaudire gli interventi sul palco c’è anche la senatrice Stefania Craxi, che sottolinea la sinergia tra il presidente Renato Schifani e il governo nazionale, con la priorità data al Mediterraneo e alla capacità della Sicilia di cogliere le opportunità.

© Riproduzione riservata.