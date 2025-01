Disservizi Messina Social City e le critiche da Italia Viva

La Senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, e Angela Rizzo, componente della cabina di regia cittadina del medesimo partito, hanno indirizzato una nota congiunta evidenziando criticità nella gestione di Messina Social City, l’azienda speciale deputata ai servizi sociali del comune. Nel loro intervento, le due esponenti hanno sottolineato che le problematiche attuali non possono essere ridotte a un semplice confronto tra rappresentanze sindacali e dirigenza o ad affermazioni autocelebrative del management.

Musolino e Rizzo hanno precisato: “Al di là della condivisibile tutela dei diritti dei lavoratori e della legittima domanda di stabilizzazione degli stessi, denunciamo da oltre un anno come Italia Viva la gestione caotica dei servizi”. Hanno inoltre descritto una situazione di interruzioni improvvise delle attività causate dalla scadenza dei contratti a termine del personale, utilizzato in mansioni diverse e non sempre correlate alle loro competenze. “Questa fungibilità di ruoli – hanno proseguito – rappresenta un evidente disprezzo sia per le necessità degli assistiti che per le professionalità degli operatori”.

Un altro tema cruciale affrontato riguarda i numerosi affidamenti diretti, l’uso dei fondi extrabilancio e le irregolarità nelle graduatorie, definite “saliscendi” per la continua variazione delle posizioni. Per Italia Viva, queste criticità denotano una distanza evidente dagli obiettivi originari dell’azienda, che prevedevano la qualità dei servizi e la stabilità lavorativa degli operatori.

Concludendo, Musolino e Rizzo hanno dichiarato: “Non bastano brindisi o campagne autocelebrative per convincere gli utenti che i disservizi siano solo difficoltà temporanee e non il frutto di un management spesso improvvisato, che attinge a pareri esterni per giustificare il proprio operato”.

