A Capo d’Orlando è stata inaugurata la nuova Casa della Comunità

È stata inaugurata a Capo d’Orlando la nuova Casa della Comunità spoke, realizzata nell’ambito della Missione 6 Salute del Pnrr e completata con otto mesi di anticipo rispetto alle scadenze previste. Alla cerimonia erano presenti il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, il sindaco Franco Ingrillì, rappresentanti sindacali e istituzionali locali. La struttura, con una superficie complessiva di circa 800 metri quadrati distribuiti su due livelli, ospita anche la guardia medica con accesso da via Piave.

Il presidio si inserisce nel modello organizzativo finalizzato a garantire assistenza sanitaria di prossimità e integrare i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria. Progettata come struttura spoke, la Casa della Comunità offrirà equipe multiprofessionali composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, infermieri e operatori socio-sanitari, con presenza medica e infermieristica per almeno 12 ore al giorno dal lunedì al sabato. Saranno attivati un punto unico di accesso sanitario, ambulatori per patologie a elevata diffusione, servizi infermieristici di prevenzione e gestione delle cronicità, programmi di screening e collegamenti con la Casa della Comunità hub di Sant’Agata di Militello.

“L’organizzazione degli spazi è stata definita secondo criteri di efficienza e integrazione tra le attività”, ha dichiarato Salvatore Trifiletti, direttore dell’Ufficio tecnico, sottolineando la consegna anticipata dell’opera e il rispetto di standard qualitativi elevati.

La Direzione strategica dell’Asp, composta da Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha definito la struttura “un passo concreto verso una sanità più accessibile e inclusiva”. I lavori sono stati realizzati dal Rti European Construction Company S.p.a. – Ca.ti.fra s.r.l., diretti dall’ingegnere Tiziana Trovato e coordinati dal geometra Fortunato Lipari, con la supervisione di Elisa Mastrantonio, referente aziendale per il Pnrr.

👁 Articolo letto 395 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.