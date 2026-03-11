Sequestrati 12 chili di cocaina agli imbarcaderi di Messina, due arresti

Un uomo di 36 anni e una donna di 24, entrambi originari della provincia di Catania e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del Nucleo Radiomobile del capoluogo peloritano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nell’ambito dei controlli ordinari predisposti nelle zone limitrofe agli imbarcaderi dei traghetti diretti e provenienti dalla Calabria. I militari hanno fermato un’autovettura che si trovava a bordo di un traghetto giunto da Villa San Giovanni, dopo che un’unità cinofila dell’Arma, transitando nelle vicinanze del veicolo, aveva segnalato la possibile presenza di droga.

A seguito della segnalazione, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e del mezzo. Durante le verifiche è stato individuato un vano nascosto ricavato all’interno del sedile del passeggero, all’interno del quale erano stati occultati circa 12 chilogrammi di cocaina. La sostanza era suddivisa in dieci involucri di plastica sigillati, ritenuti destinati alla successiva suddivisione in numerose dosi per lo spaccio al dettaglio.

Le ulteriori attività investigative hanno condotto i militari a eseguire una perquisizione anche presso l’abitazione della coppia. All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti quasi mezzo chilogrammo di marijuana, suddiviso in dieci buste, oltre a strumenti utilizzati per la pesatura e il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

I due sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Messina. La droga sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti tecnici nei laboratori del R.I.S. dei Carabinieri di Messina. – Immagine di repertorio.

