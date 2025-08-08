Primo intervento al San Marco di Catania di allungamento femorale

All’ospedale San Marco di Catania è stato effettuato, per la prima volta in città, un intervento ortopedico innovativo per l’allungamento del femore. Il paziente, un diciannovenne, presentava una dismetria di circa cinque centimetri tra gli arti inferiori, conseguenza di un grave trauma pregresso, che provocava difficoltà nella deambulazione e potenziali problemi posturali.

L’équipe dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Ortopedia e Traumatologia, composta da Emanuele Marchese, Giuseppe Mobilia e Alberto Consoli, sotto la direzione di Giulio Bruno, ha eseguito un’osteotomia seguita dall’inserimento di un chiodo magnetico endomidollare. Questo dispositivo, dotato di sensore sottocutaneo, consente un allungamento graduale e controllato dell’osso, riducendo la necessità di fissatori esterni e minimizzando i rischi di infezioni o limitazioni funzionali.

La tecnica, meno invasiva rispetto agli approcci tradizionali, permette un recupero più rapido e un miglioramento della qualità di vita. È indicata per pazienti giovani e adulti, in assenza di infezioni ossee. L’intervento, descritto come pienamente riuscito, ha consentito le dimissioni del paziente in meno di una settimana. Il giovane sarà sottoposto a controlli periodici per monitorare l’evoluzione dell’allungamento femorale.

“L’introduzione di questa tecnologia innovativa apre nuove possibilità terapeutiche per chi soffre di dismetrie significative degli arti inferiori” ha dichiarato Giulio Bruno, sottolineando il ruolo della formazione continua e del lavoro di squadra nell’implementazione di procedure avanzate nell’ambito dell’ortopedia e della chirurgia ricostruttiva.

