Ponte di San Giorgio, questa potrebbe essere una soluzione? forse…

A San Giorgio di Gioiosa Marea, il passaggio, anche se non autorizzato, di mezzi pesanti sotto il ponte ferroviario ha suscitato numerose preoccupazioni tra i residenti. In diverse occasioni, infatti, sono stati documentati con foto e video, episodi in cui i mezzi, passando sotto il ponte, rimangono incastrati o urtano la volta interna, esponendo ad un possibile rischio la solidità stessa della costruzione.

In risposta alle molteplici segnalazioni ricevute, abbiamo chiesto ad gruppo di tecnici di individuare una eventuale soluzione per prevenire ulteriori danni alla struttura del ponte, i quali hanno proposto un intervento che, pur nella sua semplicità, potrebbe rivelarsi risolutivo: l’installazione di limitatori di altezza. Questi dispositivi, posti alle due estremità del ponte, impedirebbero ai mezzi di altezza eccessiva di attraversarlo, evitando così sia l’incastro dei veicoli che gli urti alla volta interna. Tale soluzione potrebbe rappresentare un passo importante per la tutela del ponte e della sicurezza stradale, riducendo i rischi di danni che si sono verificati in passato.

Chi ci ha proposto l’iniziativa ha precisato che il loro suggerimento non intende sostituirsi a valutazioni tecniche più approfondite, bensì vuole rappresentare solo un contributo propositivo per stimolare chi di competenza a prendere in considerazione misure di protezione per il ponte.

L’obiettivo principale resta quello di migliorare le condizioni di sicurezza e garantire una maggiore tutela dell’infrastruttura, evitando ulteriori inconvenienti derivanti dal passaggio di mezzi pesanti che, anche se non autorizzati, purtroppo “ripetutamente” attraversano il ponte.

