Sequestrate 2 tonnellate di cocaina al largo della Sicilia orientale

La Guardia di Finanza di Catania, in collaborazione con il Gruppo Aeronavale di Messina, ha sequestrato circa 2 tonnellate di cocaina rinvenute in mare al largo delle coste orientali della Sicilia. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di controllo delle acque costiere della Sicilia orientale per finalità di polizia economico-finanziaria. Grazie alle unità aeronavali delle Fiamme Gialle, sono stati individuati numerosi colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. Sulla base delle modalità di confezionamento e della presenza del dispositivo luminoso, è stato ipotizzato che si trattasse di un carico di sostanze stupefacenti lasciato in mare da una nave cargo per essere successivamente recuperato e trasportato sulla terraferma.

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania ha coordinato le attività di recupero dei colli a mare e ha proceduto all’ispezione dei colli, riscontrando la presenza di numerosi panetti contenenti sostanza biancastra in polvere che, da un preliminare esame, è risultata essere cocaina. L’attività svolta ha portato al sequestro di oltre 1.600 panetti, contenuti in circa 70 colli, per un peso lordo complessivo di quasi 2.000 chilogrammi.

L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle è stata resa possibile grazie alla costante e sinergica azione svolta dai presidi operativi della Guardia di Finanza in mare e sul territorio. Il sequestro di un quantitativo di droga così ingente ha impedito che lo stupefacente potesse essere recuperato da soggetti criminali per la successiva illegale commercializzazione sul territorio nazionale, evitando guadagni nell’ordine di circa oltre 400 milioni di euro al dettaglio. L’attività svolta testimonia l’efficacia del dispositivo delle Fiamme Gialle nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di traffico illecito.

© Riproduzione riservata.