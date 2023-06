Bimbo sviene in auto nel traffico a Trapani: intervengono i Carabinieri

Trapani, un episodio di emergenza nel traffico: bimbo trasportato in ospedale dai Carabinieri. Un incidente insolito ha avuto luogo a Trapani, quando un bambino ha perso conoscenza all’interno di un’auto intrappolata nel traffico. Mentre i genitori erano in preda al panico, cercando disperatamente di raggiungere l’ospedale, sono stati i carabinieri ad intervenire e ad aprire la strada per consentire alla vettura di arrivare tempestivamente al nosocomio. Il soccorso è stato effettuato da membri dell’Arma della sezione radiomobile della compagnia di Trapani.

L’equipaggio dei carabinieri ha notato l’auto bloccata lungo il corso Piersanti Mattarella. Il conducente era impegnato a suonare il clacson, mentre il passeggero, con il braccio fuori dal finestrino, cercava di farsi spazio tra le vetture davanti. I Carabinieri si sono avvicinati all’auto e, con le sirene accese, hanno scortato il veicolo fino all’ospedale.

© Riproduzione riservata.