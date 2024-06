Crisi idrica, tavolo in Prefettura a Messina per trovare soluzioni

Presso il Palazzo del Governo si è svolto oggi un incontro di coordinamento finalizzato a esaminare le possibilità di approvvigionamento idrico per il Comune di Messina in vista della campagna antincendi estiva. Al tavolo erano presenti il Sindaco di Messina e rappresentanti di varie istituzioni, tra cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto di Messina, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’Ispettorato Ripartimentale Foreste, il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, il Genio Civile di Messina, l’A.M.A.M. SPA e l’Assemblea Territoriale Idrica.

La riunione ha evidenziato l’urgente necessità di individuare fonti alternative di approvvigionamento idrico per fronteggiare la persistente crisi idrica che affligge la Sicilia e la carenza di acqua potabile. Questo è particolarmente rilevante per il Comune di Messina, recentemente colpito da incendi. Il tavolo ha quindi deliberato una mappatura dei pozzi di acqua non potabile, sia pubblici che privati, al fine di adeguarli alle esigenze di rifornimento dei mezzi antincendio. Saranno installate autopompe e serbatoi per facilitare queste operazioni.

Il coordinamento di tali attività, che verranno completate nei prossimi giorni, sarà gestito dal COC di preallarme per la crisi idrica istituito presso il Comune di Messina. Analoghe operazioni saranno replicate in tutto il territorio della Città Metropolitana.

