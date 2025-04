Terzo Congresso, Chiara Barbera eletta nuova guida di First Cisl Sicilia

Chiara Barbera è stata nominata nuova Segretaria generale di First Cisl Sicilia durante il terzo Congresso dell’organizzazione, svoltosi a Palermo presso l’hotel Villa D’Amato. La sua elezione, che segna il passaggio di consegne da Fabrizio Greco, è avvenuta con il consenso unanime della dirigenza sindacale regionale. Insieme a Barbera, sono stati eletti nella segreteria regionale anche Salvatore D’Urso, già alla guida di First Cisl Catania, e Calogero Savitteri.

Alla giornata congressuale hanno partecipato il Segretario nazionale First Cisl Alessandro Delfino, il Segretario generale della Cisl Sicilia Leonardo La Piana e Vera Carasi, componente della segreteria regionale. Ha preso parte all’evento anche il deputato regionale Mario Giambona, che ha rivolto un saluto ai delegati presenti.

La mozione congressuale ha posto l’accento su tematiche cruciali come la tutela occupazionale, il mantenimento dei servizi nei territori, la gestione delle conseguenze derivanti dalle fusioni bancarie e la valorizzazione del lavoro giovanile. Particolare attenzione è stata riservata alle imprese locali del settore finanziario, alla promozione delle politiche di genere e all’inclusione, con una riflessione sul ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nei comparti bancari, assicurativi, della riscossione e delle autorità di controllo.

“Ci attende un impegno significativo – ha dichiarato Chiara Barbera – in un contesto segnato da rapide trasformazioni e incertezze. Proseguiremo il lavoro già avviato salvaguardando gli interessi della nostra base associativa”. Barbera, originaria di Agrigento e dipendente del Monte dei Paschi di Siena, ha sottolineato: “Intelligenza artificiale, desertificazione bancaria, riorganizzazioni aziendali, lavoro giovanile ed inclusivo restano al centro del confronto. In Sicilia la questione Irca rimane ancora irrisolta”. Secondo Barbera, è necessario un maggiore impegno da parte del governo regionale guidato da Renato Schifani, soprattutto sul rilancio dell’Irca e sull’istituzione di un Osservatorio sull’attività bancaria per fronteggiare la chiusura di numerosi sportelli sul territorio.

