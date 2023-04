Chinnici lascia il Pd e passa a Forza Italia: le conferme anche dagli azzurri

L’eurodeputata del Partito Democratico, Caterina Chinnici, sembrerebbe stia per lasciare il partito per passare al gruppo di Forza Italia, come confermato da fonti interne alla delegazione forzista. Il dialogo tra Chinnici e il partito di Berlusconi sarebbe iniziato da oltre due mesi e sembra essere giunto a una conclusione positiva.

Chinnici, che ha anche corso come candidata alla presidenza della Regione Siciliana per il centrosinistra, è stata sconfitta dal forzista Renato Schifani, ottenendo solo il 16% dei consensi. Questo sembra aver accelerato il suo desiderio di lasciare il Partito Democratico.

Dal lato del Pd, il capodelegazione Brando Benifei ha preferito non commentare la vicenda, mentre Forza Italia ha confermato l’imminente ingresso dell’eurodeputata nel loro gruppo.

Il passaggio di Caterina Chinnici a Forza Italia rappresenta una importante svolta nella politica italiana, in quanto l’eurodeputata è una figura di spicco del Partito Democratico e il suo passaggio a Forza Italia potrebbe influenzare gli equilibri politici all’interno del Parlamento europeo.

