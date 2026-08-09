Ambulanza 118 riattivata a Lipari, resta il nodo dei trasporti

È tornata operativa l’ambulanza del 118 di Lipari, rimasta ferma venerdì a causa della mancanza di soccorritori. Il servizio è stato riattivato ieri mattina con l’arrivo del personale necessario. Alla base delle difficoltà vi sono anche i costi dei collegamenti marittimi, che avrebbero determinato la rinuncia di alcuni operatori assegnati sull’isola da postazioni della terraferma.

Sul tema è intervenuto il presidente della Seus 118, Riccardo Castro, annunciando attraverso una circolare ai dipendenti un rimborso pari al 18% delle spese sostenute per gli spostamenti da e verso Lipari e Salina. La misura precede l’aumento delle tariffe marittime previsto nell’ambito della convenzione statale.

«Abbiamo adottato una misura temporanea e straordinaria per neutralizzare gli effetti dell’aumento tariffario – ha spiegato Castro –. L’obiettivo è garantire il rimborso dei maggiori costi sostenuti dai dipendenti e assicurare la continuità del servizio di emergenza-urgenza».

Il provvedimento, tuttavia, ha suscitato il disappunto degli operatori impegnati nelle Eolie. Il rimborso, quantificato in circa 4-5 euro, viene considerato insufficiente rispetto a un costo complessivo di andata e ritorno destinato a superare i 50 euro con le nuove tariffe.

I lavoratori chiedono da tempo l’esenzione dal pagamento dei biglietti, analogamente a quanto previsto per le forze dell’ordine in servizio nell’arcipelago.

In commissione Bilancio all’Ars resta intanto fermo un emendamento della deputata Bernadette Grasso al disegno di legge 1030/A, stralcio IV, già approvato dalla commissione Trasporti, che prevede il trasporto gratuito anche per soggetti impegnati in attività di interesse generale o di utilità sociale per amministrazioni regionali ed enti del Servizio sanitario regionale nelle isole minori. Sull’aumento del 18% delle tariffe, infine, il Codacons ha chiesto alle istituzioni competenti di sospenderne l’applicazione.

👁 Articolo letto 592 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.