Presentazione Corso: informatici Biomedici a Messina

Il prossimo giovedì 4, alle ore 11:00, presso la Camera di Commercio di Messina, si terrà la presentazione del nuovo corso per la formazione di informatici biomedici. Quest’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’ITS Academy “Nuove Tecnologie della Vita” di Palermo, Sicindustria e il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub s.c.a.r.l. Quest’ultimo rappresenta un polo di eccellenza nel settore sanitario e biomedicale in Sicilia, promuovendo l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.

Il corso, unico nella Sicilia orientale per questo specifico profilo professionale, mira a fornire agli studenti le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’industria 4.0 nel settore sanitario. La presentazione vedrà la partecipazione di importanti figure come il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, il presidente del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub s.c.a.r.l. Marco Ferlazzo, il CEO Flavio Corpina, il CEO di Elis Pietro Cum e il presidente dell’ITS Academy “Alessandro Volta” Nuove Tecnologie della Vita, Maria Pia Pensabene.

L’importanza dell’informatica nel campo biomedico è sempre più evidente, e questo corso rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di approfondire le proprie conoscenze e accedere a nuove opportunità professionali. Grazie a stage in importanti aziende del settore biomedico, gli studenti potranno mettere in pratica ciò che hanno imparato e familiarizzarsi con il mondo del lavoro a livello internazionale.

