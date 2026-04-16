Laboratori in difficoltà: focus sul decreto 418 in Commissione Ars

Seduta articolata quella della VI Commissione “Servizi Sociali e Sanitari” dell’Assemblea Regionale Siciliana, convocata per esaminare le criticità del sistema sanitario regionale, con particolare attenzione al D.A. n. 418 del 2026. L’incontro, presieduto dall’on. Giuseppe Laccoto, ha visto l’audizione dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni e la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del comparto sanitario, tra cui Giovanni Bologna, Pietro Miraglia e Salvatore Calvaruso.

Il confronto si è concentrato sulle difficoltà segnalate dai laboratori di analisi cliniche accreditati, con particolare riferimento alla gestione dei budget. Il presidente di Federbiologi Sicilia, Pietro Miraglia, ha evidenziato una condizione di sofferenza economica delle strutture, attribuita a riduzioni delle risorse e a comunicazioni tardive che incidono sulla programmazione e sulla continuità dei servizi. “Le assegnazioni economiche non consentono una pianificazione adeguata delle attività”, ha dichiarato.

Ulteriore tema affrontato riguarda lo stanziamento di 15 milioni di euro destinato alla rivalutazione degli analiti di laboratorio, previsto dalla normativa regionale ma non ancora utilizzato, nonostante un pronunciamento della Corte Costituzionale. L’assessore Faraoni ha chiarito che tali risorse saranno inserite nel bilancio regionale a partire da giugno.

Nel corso della seduta è stata inoltre evidenziata la necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni e rappresentanze di categoria. Il presidente Laccoto ha invitato l’Assessorato ad attivare un confronto preventivo con i sindacati nella fase di elaborazione dei nuovi provvedimenti.

L’ordine del giorno ha incluso anche altre questioni, tra cui le problematiche contrattuali del personale della Fondazione Giglio di Cefalù, il progetto del nuovo ospedale di Siracusa e l’applicazione della legge 194 in Sicilia, oltre all’esame di disegni di legge su ambiti sociali e sanitari.

👁 Articolo letto 248 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.