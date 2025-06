Attiviste del Catania Pride votano al Referendum in abiti da Drag Queen

Questa mattina a Catania, le attiviste del Catania Pride e di Open Catania si sono presentate ai seggi elettorali indossando abiti da Drag Queen. La loro presenza si è registrata presso le sezioni situate nella scuola Pizzigoni, nel centro della città, e nella scuola Pestalozzi nel quartiere Villaggio Sant’Agata.

Le partecipanti hanno voluto sottolineare l’importanza del voto come momento di espressione personale e collettiva. In una dichiarazione, hanno affermato: “Abbiamo deciso di sfilare verso il seggio elettorale, con la nostra identità. Anche il voto è un momento di orgoglio, perché puoi decidere come essere e che futuro vuoi abitare. E così il Pride va a votare nel modo più magico che c’è, con le Drag Queen di Open Catania, Grazianall e Parma Gianna”.

L’iniziativa ha voluto mettere in evidenza il diritto di ciascuno di esprimersi liberamente, con un particolare riferimento alla comunità LGBTQ+ e alla valorizzazione della propria identità nel contesto democratico.

La partecipazione al voto in abiti da Drag Queen rappresenta una forma di visibilità e di rivendicazione culturale che si intreccia con il diritto elettorale, confermando l’importanza del rispetto della diversità e della libertà individuale.

