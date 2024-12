Il treno delle feste “Sicilia Express”, Marano: Solo fumo negli occhi

Il treno speciale per il rientro dei siciliani durante le festività natalizie, annunciato dalla giunta regionale, è stato duramente criticato dalla deputata Jose Marano del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Ars. Secondo Marano, l’iniziativa rappresenta “solo fumo negli occhi”, insufficiente a rispondere alle reali esigenze dei siciliani residenti fuori dall’isola che desiderano tornare a casa per Natale.

“La giunta regionale ha proposto un ‘miracolistico treno delle feste’ – ha dichiarato Marano – che, però, soddisferà solo una minima parte delle richieste. Sono stati distribuiti appena 500 biglietti, mentre il numero di siciliani che vorrebbero rientrare si stima in decine di migliaia”.

La deputata ha inoltre criticato il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore alla mobilità Alessandro Aricò per aver celebrato pubblicamente il rapido esaurimento dei biglietti del “Sicilia Express”. “Non c’è molto da festeggiare – ha aggiunto Marano – poiché questa iniziativa non affronta il problema principale, ossia il caro voli, che continua a rendere inaccessibili i viaggi per molti cittadini”.

Secondo Marano, il governo regionale dovrebbe concentrarsi su misure più incisive per risolvere il problema dei costi elevati dei trasporti, anziché limitarsi a iniziative simboliche che rischiano di sembrare una “presa in giro nei confronti dei cittadini”. Per la deputata, servirebbero interventi concreti e strutturali, capaci di garantire accessibilità ai trasporti per un numero maggiore di persone e non solo per pochi fortunati.

