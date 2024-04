Avvio dei lavori per la metanizzazione a Brolo e Ficarra

Sono stati avviati i lavori di metanizzazione che coinvolgono specifiche aree di Brolo e Ficarra. Il punto di partenza è stato individuato in via Trento, dove è in corso il completamento della rete di distribuzione del gas metano, riguardante le zone di Brolo e Ficarra, facenti parte dell’Unione dei Comuni “Terre dei Lancia”.

Il primo lotto di intervento è stato affidato alla ditta Astone Costruzioni srl di Ucria, vincitrice dell’appalto. I finanziamenti, pari a 750mila euro, sono stati stanziati dal Dipartimento Regionale dell’Energia, in seguito all’approvazione di un emendamento specifico inserito nella finanziaria 2022 della Regione Siciliana, su proposta dell’on. Giuseppe Laccoto.

I lavori sono stati avviati da via Trento al fine di permettere l’allacciamento alla condotta principale del metano, estendendo la rete verso le frazioni di Iannello, Lacco, Sellica e Matini, coinvolte nel progetto complessivo.

L’implementazione della rete di gas metano, sostenuta attivamente dai sindaci di Brolo e Ficarra, Giuseppe Laccoto e Basilio Ridolfo, si configura come un significativo miglioramento della qualità della vita delle comunità coinvolte.

Tale intervento agevola l’approvvigionamento energetico dei residenti, soprattutto durante i mesi invernali.

