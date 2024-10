Alibrandi: “Riqualificare le periferie, un’opportunità per la città”

L’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area di Salita Tremonti, situata nel quartiere Giostra, segna un momento rilevante per la comunità locale e l’intera città. Lo afferma Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina, sottolineando l’importanza di restituire al quartiere uno spazio essenziale per la socialità, rivolto sia ai giovani che agli anziani. Il progetto prevede il recupero di una zona periferica, considerata da tempo bisognosa di interventi strutturali e ambientali.

Alibrandi ha espresso il desiderio che tali lavori possano procedere speditamente anche in altre aree periferiche della città. In particolare, ha richiamato l’attenzione sul Parco della Magnolia, area da lungo tempo oggetto di richieste da parte della Cisl per una riqualificazione. «La nostra attività sindacale – ha dichiarato Alibrandi – si concentra costantemente sul miglioramento delle periferie, promuovendo la valorizzazione delle aree degradate. Questo intervento è un segnale importante, e continueremo a impegnarci in questa direzione».

Secondo il segretario, il modello di sviluppo promosso dalla Cisl punta sulla riconversione delle aree abbandonate in spazi verdi, preferendo la creazione di parchi urbani alla cementificazione. Alibrandi ha indicato come esempio il quartiere di via Seminario, dove sarebbe opportuno realizzare un nuovo parco, al fine di evitare la crescita disordinata delle costruzioni e fornire al territorio un necessario “polmone verde”. In conclusione, ha ribadito che tali progetti rappresentano un’opportunità di recupero del territorio, con un impatto positivo non solo estetico, ma anche sociale e ambientale.

