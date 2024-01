Ponte sullo Stretto: Basile incontra Ciucci, il punto della situazione

Nell’ambito della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, si è svolto oggi un incontro tra il Sindaco di Messina, Federico Basile, e l’Amministratore Delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Presenti anche il Vicesindaco Salvatore Mondello, il Direttore Generale Salvo Puccio e il Presidente della Commissione Ponte Giuseppe Trischitta.

Il Sindaco Basile ha ribadito l’impegno della città nella collaborazione per gli adempimenti relativi agli espropri e alla comunicazione delle fasi operative. Ha sottolineato il ruolo centrale di Messina nella realizzazione del progetto e nell’individuazione delle opere di accompagnamento per massimizzare i benefici per il territorio.

Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della Stretto di Messina, ha dichiarato di procedere rapidamente nell’analisi del progetto. Ha annunciato che entro fine gennaio o inizio febbraio presenterà la relazione del Progettista al Consiglio di Amministrazione. Ciucci ha inoltre evidenziato l’aggiornamento degli aspetti ambientali, lo studio di traffico, il piano economico finanziario e la relazione di sostenibilità. Ha aggiunto che l’analisi costi/benefici ha mostrato risultati positivi e che il quadro sismico dell’area dello Stretto è stato rivisto al 2023.

L’incontro ha anche permesso di discutere delle modalità e procedure degli espropri, con l’avvio delle attività per l’aggiornamento del protocollo firmato nel 2011 con i Comuni di Messina e Villa San Giovanni e le associazioni di categoria territoriali. Si è sottolineata l’attenzione verso il territorio e l’impegno nel disciplinare un percorso trasparente e chiaro.

Ciucci ha concluso annunciando un avviso pubblico per la ricerca delle sedi degli Infopoint sia a Messina che a Villa San Giovanni, strumenti di comunicazione costante con la cittadinanza.

