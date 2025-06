Al Bano canta “Felicità” in Russia, Romina Power prende le distanze

Romina Power ha rilasciato una breve dichiarazione tramite una storia su Instagram per prendere le distanze dall’esibizione di Al Bano a San Pietroburgo, durante la quale il cantante ha interpretato il celebre brano “Felicità”. «Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. Non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare “Felicità”», ha affermato l’artista, precisando di non condividere la scelta dell’ex marito.

Per evitare di esibirsi da solo, Al Bano aveva invitato sul palco Iva Zanicchi, anch’essa storica interprete della canzone italiana, che si è divisa tra il pro e il contro della partecipazione in funzione sia dell’opportunità sia del compenso economico. L’invito a Zanicchi ha suscitato interesse nell’ambito musicale, spostando l’attenzione dalle polemiche politiche ai riflettori sul valore commerciale dell’evento.

Negli scorsi giorni, Al Bano aveva risposto a chi riteneva inopportuna la sua presenza in Russia sottolineando l’entità delle richieste di partecipazione:

“Le richieste di partecipazione al concerto hanno superato la quota di un milione e 200mila per una piazza che al massimo può contenere 130mila persone. Questo successo di richieste non è per la musica di Al Bano ma rappresenta la fame di pace che ha il popolo russo. E al diavolo le polemiche”.

L’artista ha dunque legittimato la sua performance come un gesto rivolto al desiderio di pace, respingendo le critiche con toni decisi.

