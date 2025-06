Protezione Civile, Allerta Arancione in Sicilia per incendi e ondate di calore

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso “Allerta Arancione per rischio incendi e ondate di calore” valida per il 24 giugno 2025. L’agenzia segnala che un promontorio di alta pressione garantirà condizioni atmosferiche stabili e soleggiate su tutto il territorio regionale.

Sulle coste tirreniche e ioniche, sul litorale meridionale, sugli Appennini e nelle aree interne i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza fenomeni significativi. I venti, inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, si attenueranno progressivamente per ruotare verso nord-orientale. Il livello dello zero termico si attesterà intorno ai 4.450 metri di quota. Il Tirreno meridionale risulterà da poco mosso a quasi calmo, mentre il Canale e il Mare di Sicilia rimarranno poco mossi.

Secondo il bollettino meteo, “l’anticiclone nord-africano è in rinforzo e il caldo è in graduale intensificazione”. Questo rinforzo subtropicale sul Mediterraneo centrale determinerà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche anche in Campania e Calabria a partire dall’inizio della settimana. Saranno quindi giornate caratterizzate da tempo stabile e prevalenza di soleggiamento su gran parte del Sud Italia per tutto il periodo settimanale.

