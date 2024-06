A Messina Capo Peloro ospita la Coppa Italia Beach Soccer

Il 26 giugno, alle 18:00, a Capo Peloro si terrà la cerimonia di apertura della Coppa Italia Serie A di Beach Soccer. Parteciperanno il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore allo Sport e Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer FIGC-LND, Roberto Desini, il presidente del Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND, Sandro Morgana, e altri rappresentanti istituzionali e sportivi.

L’evento, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer e co-organizzato dal Comune di Messina, è patrocinato dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dall’ARS. Per l’intero weekend, lo sport sarà protagonista nell’Arena Beach Stadium, con 1200 posti a sedere. Gli spettatori potranno godere anche delle immagini suggestive della riserva naturale Laguna di Capo Peloro, nota anche come Torre Faro o Stretto di Messina, un’area protetta dalla Regione siciliana istituita nel 2001. Questa riserva è rinomata per la sua biodiversità, ospitando specie acquatiche, molluschi, crostacei e avifauna migratoria.

L’evento attrarrà circa 3000 persone al giorno tra atleti e addetti ai lavori, con un significativo indotto turistico. Il National Geographic ha definito Capo Peloro una delle migliori località d’Italia per i suoi panorami, combinando ambiente, mare e sport. L’evento sarà coperto a livello nazionale, con dirette streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti e sulla piattaforma DAZN, che offrirà una sezione dedicata al Beach Soccer con sintesi delle partite, highlights e altro.

La Coppa Italia Puntocuore di Beach Soccer si svolgerà dal 27 al 30 giugno, con sedici squadre di Serie A in competizione, tra cui Farmaè Viareggio, Alsa Lab Napoli FC, Lenergy Pisa, Domusbet.tv Catania, Happy Car Sambenedettese, Vastese, Icierre Lamezia Terme, Riccione FVG, Roma, Seatram Chiavari, Genova, Sicilia e Città di Milano. L’inizio del torneo sarà venerdì 27 con gli ottavi di finale, e la conclusione domenica 30 giugno con le finali per determinare la squadra vincitrice.

Tra i giocatori attesi ci sono campioni internazionali come i brasiliani Hulk, Catarino, Ze Lucas, Alisson, Eudin, Rafael Padilha e Bruno Xavier, il nippobrasiliano Ozu, gli spagnoli Kuman e Antonio, i portoghesi Leo e Be Martins, l’argentino Sirico, e gli svizzeri Spacca ed Elliott. Gli azzurri dell’Italia includono Sciacca, Giordani, Fazzini, Genovali, Bertacca, Miceli, Josep Jr, Carpita, Remedi, Casapieri, Paterniti e Emmanuele Zurlo.

Dal 20 giugno, il Beach Soccer Village sarà operativo con un’area di 3.347 mq, offrendo varie attività. Tra queste, l’Area Street Food & Beverage, promossa da Etnazar, proporrà prodotti tipici della tradizione del cibo di strada. Il “Beach Soccer Lab” offrirà laboratori per bambini e famiglie su temi come ambiente, sport e sana alimentazione. Durante il periodo dell’evento, si terranno anche show cooking con l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri di Messina, diretti da Teresa Impollonia e Sabrina Assenzio. L’area teen agers includerà attività ricreative come calcio balilla, ping pong e giochi elettronici, mentre l’area palco ospiterà spettacoli serali e concerti. Infine, le partite dell’Italia ai campionati europei di calcio in Germania saranno trasmesse su grande schermo.

