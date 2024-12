A Brolo finto Carabiniere tenta di truffare anziana 70enne

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato sventato a Brolo, grazie alla prontezza della vittima e all’efficacia della campagna informativa organizzata dai Carabinieri. La vicenda ha coinvolto una donna di 70 anni, che ha saputo riconoscere il raggiro grazie alle conoscenze apprese durante un incontro informativo tenutosi in agosto presso un punto di aggregazione locale.

La truffa ha avuto inizio con un messaggio SMS sul cellulare della donna, in cui si affermava che il suo conto corrente era stato bloccato a causa di transazioni sospette. Successivamente, un individuo che si è finto maresciallo dei Carabinieri l’ha contattata telefonicamente da un numero che, grazie a tecnologie scaricabili online, appariva come quello della Stazione dei Carabinieri di Brolo. Durante la conversazione, il truffatore ha richiesto alla vittima di prelevare una somma di denaro necessaria per sbloccare il conto.

La settantenne, ricordando i consigli ricevuti durante l’incontro informativo, ha intuito immediatamente il tentativo di raggiro. Ha quindi interrotto ogni contatto con i malviventi e avvisato tempestivamente il 112, segnalando l’accaduto ai Carabinieri reali.

Gli incontri informativi, come quello a cui aveva partecipato l’anziana, evidenziano i metodi utilizzati dai truffatori, che spesso simulano ruoli istituzionali, come Carabinieri, avvocati o funzionari bancari. Il loro obiettivo è quello di indurre le vittime, prevalentemente anziane, a consegnare denaro, gioielli o effettuare bonifici.

Questo caso sottolinea l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine. La tempestiva segnalazione al 112 rappresenta uno strumento cruciale per contrastare questo fenomeno, permettendo interventi immediati e indagini efficaci.

