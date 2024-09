50enne aggredisce dipendenti con martello e spray: arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania dopo aver aggredito i dipendenti di un ristorante nel centro della città utilizzando un martello e spray al peperoncino. Il fatto è avvenuto nelle vicinanze di piazza Duomo, presso un noto locale di ristorazione, dove gli agenti di una Volante hanno notato una donna in stato di agitazione, mentre rivolgeva insulti a un uomo al suo fianco.

Gli agenti, intervenuti per comprendere la situazione, hanno raccolto testimonianze dai presenti che hanno rivelato come la lite fosse iniziata a seguito di una precedente discussione tra la donna e alcuni dipendenti del ristorante. La donna, che occasionalmente lavora come “procacciatrice di clienti” per il locale, aveva avuto un alterco con i dipendenti, il che ha spinto il suo compagno, un venditore ambulante della zona, a entrare nel ristorante per difenderla.

L’uomo ha inizialmente minacciato un dipendente, colpendolo poi con uno schiaffo. La situazione è degenerata rapidamente in una colluttazione tra l’aggressore e i dipendenti, che sono riusciti momentaneamente a farlo uscire dal locale. Tuttavia, pochi minuti dopo, l’uomo è rientrato nel ristorante brandendo un martello e ha tentato di colpire nuovamente lo stesso dipendente, che, cercando di evitare il colpo, ha riportato una grave ferita alla testa.

L’aggressore, non soddisfatto, ha continuato a seminare il panico tra i presenti utilizzando spray al peperoncino, causando difficoltà respiratorie e malori tra i clienti che cercavano di calmarlo. Il dipendente ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in pronto soccorso per le cure necessarie.

Nel frattempo, l’aggressore è stato fermato dagli agenti intervenuti sul posto e condotto in stato di arresto. L’uomo è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ulteriori indagini e procedure legali.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo