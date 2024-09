Arcidiacono è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina

Il Colonnello Lucio Arcidiacono ha assunto ufficialmente il ruolo di Comandante Provinciale dei Carabinieri a Messina, succedendo al Colonnello Marco Carletti, trasferito ad un nuovo incarico. La cerimonia di insediamento ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, segnando l’inizio di una nuova fase per la gestione dell’Arma nella provincia.

Arcidiacono proviene dal Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.), l’unità dei Carabinieri specializzata nella lotta alla criminalità organizzata, eversione e terrorismo. Nel corso della sua carriera presso il R.O.S., ha ricoperto diverse posizioni strategiche in città ad alto rischio come Napoli, Catania e Palermo, fino a operare nella sede centrale di Roma. Queste esperienze gli hanno permesso di maturare una profonda conoscenza delle dinamiche di contrasto alla criminalità su scala nazionale.

Il percorso professionale di Arcidiacono è iniziato con la frequentazione del 175° Corso dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. In seguito, ha prestato servizio come Comandante di Plotone presso il 1° Battaglione “Piemonte” di Moncalieri. La sua carriera nell’Arma è proseguita con incarichi territoriali di rilievo, tra cui il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona e della Compagnia di Alassio, in provincia di Savona.

L’esperienza acquisita in diversi ambiti operativi e geografici permette al Colonnello Arcidiacono di portare a Messina un bagaglio di competenze specifiche, necessarie per affrontare le sfide del territorio. La sua nomina si inserisce in un contesto di continuità con le attività precedenti, ma con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza dello Stato e l’efficacia delle operazioni di sicurezza pubblica nella provincia.

