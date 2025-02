Sport e rispetto, l’appello del Presidente Morgana ai club

Il Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, ha rivolto un messaggio all’intero sistema calcistico siciliano in un momento cruciale della stagione sportiva. Nel suo intervento ha sottolineato il valore dello sport come strumento di crescita collettiva, ribadendo che la competizione non deve prevalere sui principi di inclusione e rispetto.

Morgana ha evidenziato come il calcio, pur basandosi sui risultati, debba essere interpretato con rigore e senso di responsabilità, soprattutto nella fase decisiva delle competizioni. Ha espresso preoccupazione per atteggiamenti che, anziché ridurre le tensioni, contribuiscono ad alimentare confusione e disordine.

Particolare attenzione è stata dedicata all’uso improprio dei social media e a certe dinamiche comunicative che, prive di fondamento, rischiano di diffondere messaggi dannosi. Tali comportamenti, secondo Morgana, possono alimentare reazioni incontrollate tra le tifoserie e minare la credibilità dell’intero movimento calcistico.

Il Presidente ha quindi rivolto un invito a tutti gli attori del calcio siciliano – dirigenti, calciatori, tecnici e arbitri – affinché mantengano un atteggiamento consono alla natura sportiva delle competizioni, nel rispetto delle persone, dei ruoli e delle regole. Ha sottolineato l’importanza di agire con buon gusto, saggezza e senso della misura.

Ribadendo il proprio impegno per una diversa cultura dello sport, Morgana ha dichiarato che contrasterà la diffusione della “cultura del sospetto”, ritenendola un ostacolo alla crescita del movimento. Ha inoltre precisato che eventuali comportamenti inappropriati saranno valutati con la massima attenzione e, se necessario, segnalati agli Organi Disciplinari competenti.

Concludendo il suo intervento, il Presidente si è detto certo che il suo appello sarà accolto con la giusta considerazione da tutti i protagonisti del calcio siciliano.

