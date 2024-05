Nell’agrigentino, accoltella moglie e figli e si barrica in casa

Una tragedia familiare è avvenuta nell’agrigentino, con gravi conseguenze per una madre e i suoi due figli. Daniele Alba, 35 anni, meccanico, ha accoltellato la moglie e i due figlioletti, che versano in condizioni critiche, prima di barricarsi nella propria abitazione a Cianciana, in provincia di Agrigento.

L’incidente ha avuto luogo nell’appartamento di Piazza Bellini, dove le autorità sono rapidamente intervenute. Le forze dell’ordine, coordinate dal procuratore di Sciacca Roberta Buzzolani, hanno evacuato la zona e avviato le indagini.

I Carabinieri hanno tentato di persuadere Alba a consegnarsi, mentre si temeva potesse essere armato. Per precauzione, sono stati dispiegati anche i Vigili del Fuoco con un carro telo.

La moglie di Alba, ricoverata a Ribera, non è in pericolo di vita, ma i figli, trasferiti in elisoccorso a Palermo, versano in gravi condizioni: la bambina, di tre anni, è intubata con emorragia cerebrale, mentre il fratello, di sette anni, ha ferite profonde all’addome e al torace.

La furia omicida si è scatenata al culmine di una lite in famiglia, pare che la donna volesse lasciarlo e tornare in Polonia.

L’evolversi della situazione resta incerto, mentre le autorità continuano a gestire la situazione e a cercare di garantire la sicurezza dei presenti.

