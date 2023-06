L’I.C. “Anna Rita Sidoti” trionfa nei “Giochi delle Scienze Sperimentali”

Una brillante vittoria per l’I.C. “Anna Rita Sidoti” nei “Giochi delle Scienze Sperimentali”.

Sofia Catanoso, un’eccellenza messinese si distingue nella competizione nazionale di scienze.



È stato conferito un prestigioso riconoscimento alle eccellenze che si sono distinte nei “Giochi delle Scienze Sperimentali”, un evento patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione e organizzato dall’A.N.I.S.N. (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), sotto la guida della presidente Mimma Lucchesi per la sezione di Messina. Gli studenti meritevoli selezionati dalla fase d’Istituto hanno affrontato le prove regionali che si sono tenute in contemporanea a livello nazionale il 22 marzo 2023. Per l’area Sicilia orientale, le competizioni si sono svolte presso l’I.C. “Enzo Drago” di Messina, sotto la coordinazione della professoressa Maria Portanome.

Il dirigente scolastico, il professor Leon Zingales, si è mostrato soddisfatto dei risultati ottenuti dall’alunna Sofia Catanoso, affermando che partecipare a competizioni come queste migliora l’apprendimento e consente agli studenti di prendere consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze.

I “Giochi delle Scienze Sperimentali” rappresentano un’importante opportunità per gli studenti di mettersi alla prova e mostrare le proprie abilità scientifiche. La partecipazione di giovani talenti come Sofia Catanoso dimostra il valore dell’istruzione e dell’investimento nelle competenze scientifiche dei nostri studenti. Il suo successo è un esempio ispiratore per gli altri studenti che possono trovare nella scienza una passione da coltivare e un obiettivo da perseguire.

