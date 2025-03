Weekend con cielo coperto, migliora da domenica pomeriggio

Durante il fine settimana, l’afflusso di correnti umide influenzerà le condizioni meteorologiche, determinando un cielo prevalentemente nuvoloso su gran parte della Regione. Nella giornata di sabato, il litorale tirrenico sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa estesa, con lievi aperture nel pomeriggio. Il litorale ionico vedrà cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge persistenti.

Sulle zone interne e sul litorale meridionale, il cielo si manterrà grigio per tutta la giornata senza precipitazioni rilevanti. Sull’Appennino, la nuvolosità aumenterà progressivamente con precipitazioni leggere nel pomeriggio, in attenuazione in serata. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, ruotando successivamente verso sud, con lo zero termico attorno ai 2600 metri. I mari risulteranno mossi.

Domenica, l’aumento della pressione favorirà un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sul litorale tirrenico, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Il litorale ionico presenterà inizialmente una copertura nuvolosa compatta, con schiarite nel pomeriggio. Sul litorale meridionale e nelle aree interne, il cielo sarà nuvoloso al mattino, con ampie aperture nel tardo pomeriggio.

Sull’Appennino, la giornata sarà caratterizzata da alternanza tra nubi sparse e schiarite. I venti saranno moderati dai quadranti sud-orientali, con lo zero termico in rialzo a 3050 metri. Il basso Tirreno sarà poco mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia risulteranno da mossi a poco mossi.

Il fine settimana trascorrerà prevalentemente stabile, con qualche residuo piovasco sulla Calabria ionica, in particolare nell’area etnea e sui Peloritani. Tuttavia, con l’inizio della nuova settimana, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci diffusi in Campania che, in misura minore, interesseranno anche Calabria e Sicilia settentrionale. – Fonte 3BMeteo.

