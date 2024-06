Voucher foraggi: nuovo sostegno per allevatori siciliani contro la siccità

È stato pubblicato il decreto regionale che avvia l’assegnazione dei “voucher foraggi” per gli allevatori siciliani e la creazione di un albo fornitori. Dopo l’approvazione da parte della Commissione Attività produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), si passa ora alla fase attuativa del provvedimento promosso dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Il decreto prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per mitigare i danni causati dalla carenza idrica al settore zootecnico.

Il contributo sarà distribuito, fino ad esaurimento delle risorse, attraverso un “buono” utilizzabile per l’acquisto di foraggi presso fornitori selezionati dalla Regione ed elencati in un apposito albo. L’accesso al beneficio economico sarà determinato in base a criteri di proporzionalità rispetto ai danni subiti dalle aziende di allevamento. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 3 luglio esclusivamente attraverso i Centri di Assistenza Agricola (Caa) di appartenenza, i quali avranno 10 giorni di tempo per inviare le richieste al Dipartimento Agricoltura. Gli allevatori potranno poi ritirare i foraggi nella zona industriale di Dittaino (Enna) o in un altro punto che sarà definito dopo consultazioni con le organizzazioni professionali di categoria.

Per richiedere l’inserimento nell’albo dei fornitori di foraggi, invece, sarà necessario compilare il modulo allegato al bando e inviarlo via Pec all’indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, a partire da domani e fino al 26 giugno.

