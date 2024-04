Asp Messina: verso una soluzione positiva per la vertenza Faro 85

La Regione firma il decreto per l’accreditamento dei fondi all’Asp di Messina, un passo significativo per la vertenza Faro 85. Il documento, frutto di un lungo iter, destina ulteriori 10 milioni di euro alle strutture convenzionate, di cui oltre quattro milioni a Messina.

Il sostegno della Cisl ha contribuito a mantenere l’attenzione su questa delicata questione, evitando conseguenze negative per i lavoratori in protesta. I rappresentanti sindacali evidenziano l’impegno dell’Asp e della Cooperativa Faro 85, sottolineando l’importanza di un rapido segnale positivo per gli operatori e i soggetti fragili assistiti presso il Don Orione.

