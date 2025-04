Valderice, Lorenzin critica gestione sanitaria post emergenza Covid

Durante il convegno intitolato “Sanità malata: la cura del Pd”, svoltosi a Valderice (Trapani), il Partito Democratico della Sicilia ha delineato le sue proposte per un profondo rinnovamento del sistema sanitario regionale. Il segretario regionale Anthony Barbagallo ha evidenziato l’urgenza di una riforma strutturale delle Aziende Sanitarie Provinciali, accompagnata da un rafforzamento dei servizi sanitari pubblici territoriali. “Il nostro obiettivo è un modello sanitario orientato al cittadino”, ha affermato, denunciando gravi criticità nei tempi di attesa e nella gestione delle risorse, con riferimento a un caso emerso a Trapani dove pazienti hanno atteso oltre un anno per i referti di esami istologici.

L’ex ministro della Salute, senatrice Beatrice Lorenzin, ha sottolineato la mancanza di interventi strutturali da parte dell’attuale esecutivo nazionale dopo l’emergenza pandemica. “Oltre tremila referti non esaminati in due anni all’Asp di Trapani, con più di cento esiti positivi e venti casi gravi, rappresentano un fallimento del sistema – ha dichiarato – e pongono gravi interrogativi non solo istituzionali, ma anche morali”.

Il deputato regionale Dario Safina ha insistito sulla necessità di recuperare la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica, sostenendo che “non è possibile costruire una collaborazione con il centrodestra, che mira a un modello sanitario fondato quasi esclusivamente sul privato”. Safina ha chiarito che la posizione del Partito Democratico è quella di valorizzare il servizio pubblico, integrandolo con il privato convenzionato solo in funzione complementare.

L’incontro, moderato da Valentina Villabuona, presidente dell’Assemblea provinciale del Pd, e aperto da Massimo Di Gregorio, capogruppo de La Scelta per Valderice, ha visto gli interventi anche di Peppe Provenzano, deputato nazionale e membro della segreteria del Pd, Domenico Venuti, segretario provinciale della federazione di Trapani, e Carmela Daidone della segreteria provinciale.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁