Incontro a Messina con la Nazionale Giovanile di Nuoto

Oggi, presso il rettorato, si è tenuto un incontro di rilievo per il nuoto giovanile nazionale. La Prof.ssa Giovanna Spatari, rettrice dell’Università di Messina, ha accolto Sergio Parisi, Presidente della Federazione Italiana Nuoto (FIN) Sicilia, e Marco Menchinelli, responsabile tecnico delle nazionali giovanili. Presenti anche le atlete Emma Arcudi e Sara Curtis, quest’ultima accompagnata dal suo allenatore, Thomas Maggiore.

La Cittadella Sportiva Universitaria ospita attualmente la nazionale giovanile di nuoto, in preparazione per gli europei junior a Vilnius e le imminenti Olimpiadi. Menchinelli ha scelto Messina per allenare i 43 selezionati per gli europei junior.

La Prof.ssa Spatari ha sottolineato il ruolo fondamentale della Cittadella nell’accoglienza degli atleti, esprimendo orgoglio per le strutture e auspicando ulteriori occasioni simili in futuro.

Parisi e Menchinelli hanno elogiato le strutture, definendole all’avanguardia non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

Il collegiale, in corso fino al 21 maggio, vede impegnati 19 ragazzi e 24 ragazze in doppi allenamenti in piscina e utilizzo della palestra. Tra gli atleti, spicca Sara Curtis, probabile partecipante alle prossime Olimpiadi di Parigi, recentemente laureatasi campionessa italiana nello stile libero sui 50 metri con nuovo record nazionale. Altri atleti presenti hanno ottenuto medaglie in competizioni continentali e intercontinentali.

Tra i giovani talenti, anche Emma Arcudi, nuotatrice classe 2009 della Ssd Unime, meritevole della convocazione di Menchinelli.

